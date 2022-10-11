11.10.2022
18:37
93

Общество

Ненецким оленеводам предоставят бронь от мобилизации

В Ненецком автономном округе всем оленеводам предоставят бронь от частичной мобилизации, сообщил глава региона Юрий Бездудный. «Оленеводство — это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО», — заявил он. Также, по его словам, на заседании оперативного штаба решили расширить список мер поддержки для семей мобилизованных. В частности, их дети будут обеспечены бесплатным питанием в детских садах, школах, коллежах и техникумах, сообщает тгк Varlamov News

Фото: Sakhalife
Источник: тгк Varlamov News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх