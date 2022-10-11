11.10.2022
18:37
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Общество
Ненецким оленеводам предоставят бронь от мобилизации
В Ненецком автономном округе всем оленеводам предоставят бронь от частичной мобилизации, сообщил глава региона Юрий Бездудный. «Оленеводство — это отрасль экономики, которая жизненно важна для нашего округа. Именно труженики тундры обеспечивают продовольственную безопасность НАО», — заявил он. Также, по его словам, на заседании оперативного штаба решили расширить список мер поддержки для семей мобилизованных. В частности, их дети будут обеспечены бесплатным питанием в детских садах, школах, коллежах и техникумах, сообщает тгк Varlamov News
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Varlamov News
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