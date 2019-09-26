Ненастная погода ждет якутян

Сегодня, 26 сентября, в Якутске без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура воздуха ночью 0,-2, днем +11+13°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 27-28 сентября.

На северо-востоке, юго-западе небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь, в центральных районах местами небольшой мокрый снег, дождь, на севере, северо-западе небольшой снег. 28 сентября на юге мокрый снег, дождь местами сильный, днем усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью -2-7, при облачности в центральных районах, на юге, юго-западе 0,+5, на севере при прояснении -9-14, днем +4+9, 27 сентября на юге +10+15, на севере -3,+2 °.