20.09.2021
15:30
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Погода

Немного теплее. Погода на завтра

В Якутске завтра, 21 сентября, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 1-5 м/с, температура воздуха ночью -2-4, днем +11+13°.

22-23 сентября на западе республики местами кратковременный дожди, в северных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег, в центре, на юге, востоке преимущественно без осадков. На западе, севере ветер порывистый до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью -2-7, на северо-востоке -12-17, западе +2+7°, днем в центре +13+18, юге +15+20,на западе, северо-востоке +8+13, на севере +3+8,на побережье -2,+3°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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