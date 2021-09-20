Немного теплее. Погода на завтра

В Якутске завтра, 21 сентября, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 1-5 м/с, температура воздуха ночью -2-4, днем +11+13°.

22-23 сентября на западе республики местами кратковременный дожди, в северных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег, в центре, на юге, востоке преимущественно без осадков. На западе, севере ветер порывистый до 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью -2-7, на северо-востоке -12-17, западе +2+7°, днем в центре +13+18, юге +15+20,на западе, северо-востоке +8+13, на севере +3+8,на побережье -2,+3°.