05.09.2022
16:20
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Общество

Немного позитивных новостей о «шамане» Габышеве

Позитивные новости о «шамане» Александре Габышеве сообщает юрист Алексей Прянишников в своем телеграм-канале ПряникХаус.

После моего письма на имя главврача Приморской краевой психбольницы с просьбой о переводе шамана Александра Габышева в палату меньшей вместимости, он переведён в пятиместную палату, чему очень рад.
Напомню, что рассмотрение наших апелляционных жалоб на постановление о продлении лечения в больнице спецтипа в Уссурийске состоится 8 сентября в 12 по Владивостоку.

Фото: youtube.com/Александр Габышев Шаман
Источник: https://t.me/gingerbread22cm

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