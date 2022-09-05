Немного позитивных новостей о «шамане» Габышеве

Позитивные новости о «шамане» Александре Габышеве сообщает юрист Алексей Прянишников в своем телеграм-канале ПряникХаус.

После моего письма на имя главврача Приморской краевой психбольницы с просьбой о переводе шамана Александра Габышева в палату меньшей вместимости, он переведён в пятиместную палату, чему очень рад.

Напомню, что рассмотрение наших апелляционных жалоб на постановление о продлении лечения в больнице спецтипа в Уссурийске состоится 8 сентября в 12 по Владивостоку.