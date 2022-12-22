22.12.2022
14:32
78

Природа

Немного милоты вам в ленту😍😍

Четвероногие пастухи показали упрямым козам, кто является главным на ферме. Милота дня😍😍

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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