10.12.2020
21:19
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Общество

Немедицинская идея главного офтальмолога Якутии

Иван Луцкан предложил известному российскому кинорежиссеру Тимуру Бекмамбетову снять фильм о Якутии.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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