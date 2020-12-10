10.12.2020
21:19
197
Общество
Немедицинская идея главного офтальмолога Якутии
Иван Луцкан предложил известному российскому кинорежиссеру Тимуру Бекмамбетову снять фильм о Якутии.
Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.12.2020
95
10.12.2020
130
10.12.2020
127
10.12.2020
327
10.12.2020
943
10.12.2020
184
10.12.2020
197
10.12.2020
185
10.12.2020
176
10.12.2020
149
10.12.2020
278
10.12.2020
1458
10.12.2020
334
10.12.2020
212
10.12.2020
203
10.12.2020
186
10.12.2020
188
10.12.2020
1234
10.12.2020
927
10.12.2020
216
10.12.2020
317
10.12.2020
318
10.12.2020
262
10.12.2020
304
10.12.2020
902
10.12.2020
331
10.12.2020
704
10.12.2020
341
10.12.2020
2047
10.12.2020
841
10.12.2020
279
10.12.2020
791
10.12.2020
417
10.12.2020
330
10.12.2020
343
10.12.2020
381
10.12.2020
1181
09.12.2020
1708
09.12.2020
1235
09.12.2020
1199
09.12.2020
1307
09.12.2020
636
09.12.2020
635
09.12.2020
659
09.12.2020
358
09.12.2020
2646
09.12.2020
1536
09.12.2020
743
09.12.2020
629
09.12.2020
360
09.12.2020
1139
09.12.2020
479
09.12.2020
1247
09.12.2020
470
09.12.2020
1027
09.12.2020
652
09.12.2020
576
09.12.2020
629
ТОП НОВОСТИ
05.12.2020
12386
05.12.2020
3874
07.12.2020
3309
08.12.2020
3154
05.12.2020
2943
08.12.2020
2718
05.12.2020
2684
09.12.2020
2657
07.12.2020
2409