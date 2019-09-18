Немец из Якутска призывает поддержать эко-движение

«Я родился в Якутске. В Якутии очень красивая природа. Как и в Германии, Японии, Кении или Гренландии. Земля — наш общий дом. Я снял это видео в защиту природы. Давайте беречь экологию Земли», — призывает Николас Минке из г.Брауншвейг Германии, член Международного движения школьников Fridays for future. По всему миру набирают силу школьные забастовки FRIDAYS FOR FUTURE (пятница ради будущего), цель которых — обратить внимание мировых лидеров на проблему экологии и изменений климата. Кажется, впервые ядром борьбы за будущее планеты оказались дети и подростки. 20 сентября состоится очередная забастовка. По заказу Центра немецкой культуры г.Якутска Николас специально к этой дате снял видео и сопроводил его письмом.

Якутия – родина моей мамы Натальи Минке-Кычкиной. В Якутске живет наша бабушка — Ольга МихайловнаКычкина. По ее проекту была создана Саха-немецкая школа (ныне Саха-гимназия). Я родился в Якутске и побывал здесь уже несколько раз. Умею говорит, читать, писать по-русски. В 2017 году мы приезжали всей семьей. У меня два брата-близнеца- Маттис и Филипп. Отец, Мертен Минке, научный сотрудник министерства геологии, энергетики и почвам федеральной Земли Нижняя Саксония. Мама — педагогический работник международного отдела Народного университета г. Брауншвейг, обучает иностранцев немецкому языку. Соответственно, мы живем в городе Брауншвейг.

Нам очень понравились Булуус, Турук-хайа, Кюрюлююр. Не забудем также величественный вид Ленских столбов. В музее Дружбы в Соттинцах мы много узнали о зарождении города, якутских купцах, народных обычаях и традициях, жилье якутов. Якутский балаган имеет особое строение, очень практичен. Мы хотели бы в Германии построить себе такой балаган. Мы гордимся Якутией, ее богатствами, природой.

Сейчас я учусь в 8 классе гимназии имени Рикарда Гух. Являюсь членом Fridays for future (FFF). Это крупное международное движение школьников в защиту климата и экологии. В Якутске тоже существует это движение, но я, к сожалению, с ними не знаком.

Летом я побывал в двухдневном лагере активистов FFF Германии, который организовал по собственной инициативе один студент. Он пригласил специалистов с докладами на экологическую тему. Были тренинги, дискуссии.

https://youtu.be/FlgnQl67v-M

20 сентября в Германии будет глобальная экологическая забастовка с участием взрослых, студентов и школьников. Предлагаю вашему вниманию видео-ролик (на английском языке), который я сделал в защиту экологии нашего общего дома – планеты Земля.

Николас Минке, 13 лет. Германия.