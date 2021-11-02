Нельзя же сидеть запершись — Авксентьева направляется в первую командировку в качестве депутата Госдумы

Об этом Сардана Авксентьева сообщила в своем инстаграм.

В свою первую командировку в качестве депутата Государственной Думы сегодня направляюсь в Улан-Удэ. Обещала ещё до выборов.

Бурятия здорово поддержала нашу партию «Новые люди» на выборах. Спасибо!

Антиковидные ограничения не позволяют организовывать большие встречи со всеми желающими, поэтому буду работать с соблюдением всех мер по плану, составленному нашим региональным отделением @newpeople_ulanude .

Я осознанно вакцинировалась в мае, на днях проверю антитела и ревакцинируюсь при необходимости. Как скажут врачи. У меня в семье медики, и не просто медики, а реаниматологи, поэтому в этом вопросе у нас установлен строгий порядок.

Вчера подруга напомнила мне анекдот из детства:

Мальчик заходит в автобус и покупает два билета.

Водитель у него спрашивает:

— Зачем тебе два билета, ты же один?

— На всякий случай, если один билет потеряю.

— А если второй потеряешь?

— На этот случай у меня проездной.

Вот и я так же: сертификат с QR-кодом в Госуслугах, отдельным файлом сохранен в телефоне и ещё распечатанный постоянно в сумке😂

Нельзя же сидеть запершись в Москве, не за этим избиратели направили нас в Думу, надо продолжать жить жизнью регионов. Надо работать.

Так что спокойно лечу в Бурятию. Не была там несколько лет, предвкушаю радость от встречи.

Вы должны знать: каждая четвёртая неделя — время для работы депутатов Госдумы в своих регионах. Вызывайте своих избранников, требуйте с них отчёт .

Я избрана по федеральному партийному списку, поэтому у меня нет конкретного закрепленного региона. Поэтому буду ездить везде, куда определит партия @party_newpeople