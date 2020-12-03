Нельзя, но можно. Шпаргалка от Балабкиной

В последнее время появилось достаточно много противоречивой информации по поводу корпоративных мероприятий. Сегодня, 3 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. Кроме того, премьер раскрыла тему волнующую в предновогодние дни многих якутян. «Безусловно мы зашли уже непосредственно в декабрь месяц», — анонсировала Балабкина.

В соответствии с указом главы республики все массовые мероприятия свыше 15-20 человек запрещены на территории республики. Однако при проведении корпоративов в специализированных учреждениях в обязательном порядке должны соблюдаться требования, установленные Роспотребнадзором.

В случае, если принято решение о проведении того или иного корпоративного мероприятия, огромная просьба соблюдать все требуемые санитарно-эпидемиологические нормы.