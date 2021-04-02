Нелегальное производство алкоголя выявили в Якутске (видео)

В результате совместного целевого мероприятия в рамках координационной деятельности правоохранительных органов сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) при силовой поддержке бойцов Росгвардии было выявлено кустарное производство немаркированной алкогольной продукции на территории одного из домовладений, расположенных в мкр.Птицефабрика.

При обследовании земельного участка, а также жилого дома в котором проживает 43-летняя безработная уроженка Якутска, оперативниками было обнаружено и изъято порядка 14 000 пустых бутылок, 9 000 крышек, 8 000 этикеток от водочной продукции с наименованием одного из российских производителей, а также акцизные марки с признаками подделки. Также были обнаружены различные полимерные емкости и лабораторный спиртометр АСП-3, предназначенный для измерения концентрации этилового спирта в водно-спиртовых растворах. Изъятые предметы и материалы направлены на экспертное исследование.

Следственной частью Следственного управления МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 – ч.6 ст.171.1 УК РФ «Приготовление к производству в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере». Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящий момент подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключении под стражу.