Нелегальная свалка — жители Покровского тракта возмущены «обсыпкой территории»

Устроили нелегальную свалку напротив дома 16 в СОПК Стрелка на 7 км Покровского тракта — сообщает телеграм-канал ДЬИИКЭЙ. Ежедневно КАМАЗы выгружают на участок тонны строительного мусора и всякого хлама и называют это обсыпкой территории. Местные жители возмущены действиями грузовой компании и бьют тревогу.

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх