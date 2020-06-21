Якутская городская дума соболезнует…

С глубоким прискорбием извещаем о скоропостижной кончине горячо любимого сына, внука, отца, племянника ИЛЛАРИОНОВА Иннокентия Иннокентьевича, 1990 г.р. Гражданская панихида состоится 23 июня 2020 г. в 11.00, в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе 5 км., 2/8

Источник: Якутская Городская Дума

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх