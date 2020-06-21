21.06.2020
16:18
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Некролог
Якутская городская дума соболезнует…
С глубоким прискорбием извещаем о скоропостижной кончине горячо любимого сына, внука, отца, племянника ИЛЛАРИОНОВА Иннокентия Иннокентьевича, 1990 г.р. Гражданская панихида состоится 23 июня 2020 г. в 11.00, в траурном зале «Некрополь» по адресу Сергеляхское шоссе 5 км., 2/8
Источник: Якутская Городская Дума
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