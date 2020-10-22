Некролог Правительственной комиссии Республики Саха (Якутия)

ГОРОХОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

депутат Верховного Совета Якутской АССР XII созыва, народный депутат, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов по вопросам местного самоуправления, генерал-майор природоохранной службы, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Булунского улуса (района)

Горохов Д.Н. родился 11 февраля 1948 г. в II-м Оспехском наслеге Усть-Алданского района Якутской АССР в семье колхозника.

В 1964 г. окончил Наяхинскую восьмилетнюю школу Усть-Алданского района. В 1968 г. окончил Якутское художественное училище, в 1991 г. – Академию труда и социальных отношений.

Трудовую деятельность начал в 1968 г. учителем рисования, черчения и физкультуры средней школы-интерната в с. Кюсюр Булунского района. 35 лет жизни отданы им служению Северу – Булунскому улусу. Д.Н. Горохов проявил себя ответственным работником, умелым руководителем и организатором. Работал директором районного Дома культуры в с. Кюсюр, охотоведом охотнадзора Северного отряда «Тиксинский» Управления охотничье-промыслового хозяйства при Совете Министров Якутской АССР, председателем профсоюзного комитета совхоза «Булунский», председателем Булунского сельского Совета народных депутатов, главой администрации Булунского наслега, директором – главным государственным инспектором охраны природы государственного природного заповедника «Усть-Ленский» Министерства окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации.

Д.Н. Горохов за период работы снискал заслуженный авторитет и уважение среди населения республики. В 1988–1990 гг. избирался членом обкома профсоюза работников Агропромышленного комплекса Якутской АССР, в 1990 г. – народным депутатом Верховного Совета Якутской АССР XII созыва, в 2002 г. – народным депутатом Республики Саха (Якутия) III созыва от Булунского избирательного округа № 65, в 2008 г. – народным депутатом Республики Саха (Якутия) IV созыва.

Будучи депутатом Верховного Совета Якутской АССР XII созыва, вместе с коллегами добился установления районного коэффициента для жителей Крайнего Севера и соответствующего начисления к пенсиям. По его инициативе развернулось активное строительство индивидуальных домов в селах Кюсюр и Сиктях Булунского района, введено в эксплуатацию мобильное жилье для оленеводов и рыбаков «Булун-3», «Булун-4». В 1993 г. Дмитрий Николаевич открыл самый короткий и ранний зимник из с. Кюсюр в п. Тикси через горные перевалы, который стали называть «Дорогой жизни».

С 2003 по 2005 год был заместителем председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III созыва по государственному строительству, законодательству и местному самоуправлению, с 2005 по 2013 год возглавлял постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов по вопросам местного самоуправления, являлся заместителем председателя постоянного комитета по государственному строительству и законодательству, членом постоянных комитетов по проблемам Арктики и коренных малочисленных народов Севера, по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Дмитрий Николаевич внес значительный вклад в укрепление государственности республики, создание законодательной базы в области местного самоуправления. В результате активной и целенаправленной законотворческой и организационной работы созданы правовая основа местного самоуправления, система подготовки кадров муниципальной службы. С принятием в ноябре 2004 г. законов Республики Саха (Якутия) об установлении границ и о наделении статусом вновь образованных и действующих муниципальных образований в нашей республике были наделены таким статусом 446 муниципальных образований.

Дмитрий Николаевич стал одним из организаторов совместной работы органов государственной власти с органами местного самоуправления по подготовке и проведению муниципальных выборов в представительные органы поселений, избранию глав вновь образованных муниципальных образований.

Всего парламентом республики с 2003 по 2013 год в сфере местного самоуправления принято более 200 законов. Постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления, возглавляемым Дмитрием Николаевичем, были подготовлены и внесены на рассмотрение парламента республики 390 нормативных правовых актов. Дмитрий Николаевич выступил инициатором 102 законов Республики Саха (Якутия) в III и IV созывах.

Горохов Д.Н. – участник 20 международных, российских и республиканских симпозиумов и конференций, в том числе в Швеции, ФРГ, США (Аляска), Италии, Франции. Участвовал в подготовке материалов для номинации заповедника в дельте реки Лены на присвоение статуса Биосферного заповедника и для включения в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а также расселения овцебыков в Булунском улусе (1996 г.).

Дмитрий Николаевич является автором и скульптором создания нескольких памятников: чурапчинским переселенцам в селах Кюсюр и Сиктях Булунского улуса (1992 г.), участникам Великой Отечественной войны, семерым братьям Румянцевым в с. Дыгдал Усть-Алданского улуса (2011 г.). Он автор символики Булунского улуса, нагрудного знака «Почетный гражданин Булунского улуса».

Дмитрий Николаевич Горохов – известный спортсмен, организатор и участник сверхдальних лыжных переходов в Республике Саха (Якутия). Под его руководством осуществлен пеше-лыжный переход по маршрутам Кюсюр – Тикси (1973 г.), Кюсюр – Тит Ары – Быков Мыс – Тикси (1975 г.), Кюсюр – Жиганск (1979 г.).

В 1981 г. Горохов Д.Н. возглавил первый сверхдальний пеше-лыжный переход Якутск – Тикси протяженностью 1920 км. Является руководителем лыжного десанта по сверхдальнему маршруту «Кюсюр – Нюрба», проведенного в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы (2020 г.).

Состоял членом ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», являлся заместителем председателя регионального Совета ЯРО Всероссийского Совета местного самоуправления, членом Совета местного самоуправления при Президенте Республики Саха (Якутия), членом Координационного Совета по совершенствованию межбюджетных отношений в Республике Саха (Якутия). С 2013 по 2019 год работал исполнительным директором Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества Республики Саха (Якутия).

Горохов Д.Н. – заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), отличник охраны природы Республики Саха (Якутия), отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), обладатель золотого знака Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) «За особый вклад в живую природу Республики Саха (Якутия)», диплома Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) «За сохранение живой природы Арктики», ветеран спорта РСФСР, почетный гражданин Булунского улуса (района), Оспехского наслега Усть-Алданского улуса (района), Беллетского эвенкийского национального наслега Алданского района.

За вклад в развитие законодательства, в укрепление государственности республики Горохов Дмитрий Николаевич награжден Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Благодарностью Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам, Почетной грамотой Министерства природных ресурсов Российской Федерации, медалью Российской муниципальной академии «За вклад в развитие местного самоуправления», Благодарностью Президента Республики Саха (Якутия), почетными грамотами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия).

Дмитрий Николаевич был хорошим семьянином, главой большой и дружной семьи. С супругой Аллой Николаевной вырастили, воспитали и дали образование четверым детям, имеют внуков.