Некролог Правительственной комиссии Республики Саха (Якутия)

30 октября 2020 года общественность Республики Саха (Якутия) понесла тяжелую утрату. На 63 году после продолжительной болезни скончался Василий Александрович Местников, народный депутат Республики Саха (Якутия), председатель постоянного комитета государственного собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления.

Местников В.А. родился 10 июня 1958 года в селе Мойнобут Оймяконского района Якутской АССР. В 1975 году окончил Томторскую среднюю школу, в 1982 году – Якутский государственный университет по специальности «промышленное и гражданское строительство» с квалификацией «инженер-строитель». Трудовую деятельность начал мастером, затем работал прорабом, начальником участка в ПМК-21 ПО «Главякутстрой». В 1991 году переведен в Оймяконский РИК на должность инспектора государственного архитектурно-строительного контроля. В 1992 году назначен специалистом I категории Управления государственного архитектурно-строительного надзора Республики Саха (Якутия). В этом же году утвержден в должности помощника главы Оймяконского района, в 1993 году стал первым заместителем главы Оймяконского района.

В.А. Местников в 2000 году утвержден главой администрации Оймяконского района, в этом же году был избран главой района. В 2002 году и в 2007 году вновь был избран главой администрации муниципального образования «Оймяконский улус (район)». Внес значительный вклад в возрождение золотодобывающей промышленности в районе, в возрождение единственного в Российской Федерации сурьмяного комплекса «Сарылах-сурьма». В период его работы в районе стали наращиваться объемы добычи рудного золота, начался перевод добывающих и производственных предприятий на современные технологии. В Оймяконском улусе первой в республике была введена цифровая телестанция, для улучшения качества обслуживания населения, оказания услуг по техническому обслуживанию жилого фонда, объектов социальной сферы, теплообеспечению, водоотведению, санитарной очистке территории улуса, была создана Дирекция единого заказчика. В.А Местников является одним из инициаторов развития туризма в Оймяконье. С именем Василия Местникова связан проект «Полюс холода – Оймякон», международный фестиваль «Полюс холода» стал визитной карточкой Оймяконского улуса.

Василий Александрович Местников являлся народным депутатом Республики Саха (Якутия) V, VI созывов. В парламенте республики возглавлял постоянный комитет Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления, являлся членом постоянных комитетов по селу и аграрной политике, по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, активно участвовал в работе постоянных комитетов парламента. За время работы народным депутатом от Колымо-Индигирского избирательного округа Василий Александрович достойно представлял интересы своих избирателей. Постоянным комитетом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по вопросам местного самоуправления были подготовлены и внесены на рассмотрение парламента более 100 нормативных правовых актов, по которым приняты республиканские законы по реализации положений Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Под руководством председателя постоянного комитета В.А. Местникова в 2017 году впервые в истории парламента республики был организован и проведен I Съезд депутатов представительных органов муниципальных образований Республики Саха (Якутия), в котором приняли участие больше 500 депутатов районного, городского, наслежного советов депутатов. Съезд явился значимым событием общественной жизни в республике, стал площадкой для обмена опытом работы представительных органов местного самоуправления, его развития и совершенствования.

Местников В.А. – заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), обладатель знака отличия Республики Саха (Якутия) «Гражданская доблесть», отличник сельского хозяйства Республики Саха (Якутия), отличник муниципальной службы Республики Саха (Якутия), почетный гражданин Оймяконского улуса (района) Республики Саха (Якутия).

За многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) награжден Грамотой Президента Республики Саха (Якутия), Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Василий Александрович – член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), член Совета по местному самоуправлению при Главе Республики Саха (Якутия), член правления Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) – ассоциации межмуниципального сотрудничества, Координационного совета по совершенствованию межбюджетных отношений в Республике Саха (Якутия).

Разделяя боль и горечь невосполнимой утраты, руководство республики выражает глубокие соболезнования супруге Валентине Николаевне, родным и близким, друзьям, коллегам, и всем тем, кто знал и ценил Василия Александровича. Светлая память о Василии Александровиче Местникове навечно останется в наших сердцах.