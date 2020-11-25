Некоторым отраслям продлили отсрочку по налогам и взносам

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1791 в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» внесены изменения, предусматривающие продление переноса срока уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей по имущественным налогам для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих определенные виды деятельности. В частности, для таких налогоплательщиков:

сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 года продлены на 9 месяцев;

сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март 2020 года страховых взносов, в том числе взносов на «травматизм» продлены на 9 месяцев;

сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года, до 30 декабря 2020 года.

К указанной категории налогоплательщиков отнесены предприниматели, осуществляющие следующие виды деятельности:

гостиничный бизнес (код ОКВЭД 55);

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56);

деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14);

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД 79);

деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3);

деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 86.90.4);

деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90);

деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02);

деятельность зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1);

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93);

ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (код ОКВЭД 95;

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код ОКВЭД 96.01);

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 96.02);

деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД 96.04).

Более подробную информацию о мерах поддержки предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции, таких как перенос сроков уплаты налогов, авансовых платежей, страховых взносов, освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года и др. можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе Коронавирус: меры поддержки бизнеса

https://www.nalog.ru/rn14/business-support-2020/