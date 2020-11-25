Некоторым отраслям продлили отсрочку по налогам и взносам
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1791 в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» внесены изменения, предусматривающие продление переноса срока уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей по имущественным налогам для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих определенные виды деятельности. В частности, для таких налогоплательщиков:
сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 года продлены на 9 месяцев;
сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март 2020 года страховых взносов, в том числе взносов на «травматизм» продлены на 9 месяцев;
сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года, до 30 декабря 2020 года.
К указанной категории налогоплательщиков отнесены предприниматели, осуществляющие следующие виды деятельности:
гостиничный бизнес (код ОКВЭД 55);
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56);
деятельность в области демонстрации кинофильмов (код ОКВЭД 59.14);
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД 79);
деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3);
деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 86.90.4);
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90);
деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02);
деятельность зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1);
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93);
ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (код ОКВЭД 95;
стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код ОКВЭД 96.01);
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 96.02);
деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД 96.04).
Более подробную информацию о мерах поддержки предпринимателей в связи с распространением коронавирусной инфекции, таких как перенос сроков уплаты налогов, авансовых платежей, страховых взносов, освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года и др. можно узнать на официальном сайте Федеральной налоговой службы в разделе Коронавирус: меры поддержки бизнеса
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