Некоторых жизнь ничему не учит…

В Якутске вынесен приговор, которым 33-летний ранее судимый местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В судебном заседании установлено, что осужденный в октябре 2018 года освободился из мест лишения свободы по отбытию наказания, назначенного приговором суда за совершение аналогичного преступления. Но должных выводов для себя не сделал и 13 декабря 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал с хозяйственным ножом на продавца магазина «Вега», и, требуя передачи ему денежных средств, похитил из кассы 7000 рублей.

По его ходатайству уголовное дело рассмотрено с применением особого порядка судебного разбирательства.

С учетом мнения государственного обвинителя судом назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.