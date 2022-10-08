Некоторые соцвыплаты скоро будут приходить только на карту Мир

В конце октября изменится порядок получения некоторых социальных выплат. Изменения коснутся малоимущих, которые получают пособия и тех, кому приходят субсидии на ЖКХ, сообщает ЯкутияМедиа.

С 26 октября ежемесячные выплаты и пособия малоимущим будут приходить на карту «Мир». Это правило также касается субсидий на коммунальные услуги, компенсации расходов за оплату ЖКУ для педагогов и семей погибших военнослужащих.

Почетные доноры России с 26 октября тоже начнут получать ежегодные выплаты на карту «Мир».

В кабмине сообщают, что перевод выплат на новую карту необходим, чтобы деньги приходили без задержек.

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