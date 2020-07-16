Некомпетентность мэрии угрожает срывом реализации национального проекта в Якутске

Фото SakhaNews

Второй год Якутску выделяются огромные средства на ремонт дорог – почти 3 миллиарда рублей. Ни одному мэру так не везло. Таких денег на дороги город не получал еще никогда за всю свою историю. Но что же в результате?

Уже в прошлом году стало понятно, что мэрия не справляется. На 2019 год городу было выделено 1,5 млрд. рублей на дороги. 500 млн. из них должны были быть предусмотрены из местного бюджета, но по факту город смог осилить только половину.

Фото Якутия24

Фото Якутия24

Затянули почти до июня проведение конкурсов, перекрыли на все лето полгорода, в итоге асфальт укладывали уже в снег. Завершение работ на большинстве объектов пришлось перенести на этот год.

ул. Жорницкого

Представители Общероссийского народного фронта по отремонтированным в 2019 году дорожным объектам выявили столько недочётов и нарушений, что ни о каком качестве дорог города, а тем более об обеспечении безопасности участников дорожного движения говорить не приходится.

Марха

Марха

Марха

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Якутии Алексей ЛАПТЕВ говорит, что представители ОНФ в 2019 году вели мониторинг капитального ремонта улично-дорожной сети города Якутска в рамках нацпроекта и уже по ходу давали замечания по качеству ремонтных работ и несоблюдению подрядчиками установленного плана-графика.

Пилотов — Курнатовского

Пилотов — Курнатовского

Пилотов — Курнатовского

Пилотов — Курнатовского

«В результате на ряде улиц столицы асфальт укладывался поздней осенью, когда уже выпал снег. Когда мы делали замечание по этому поводу, то ответ был прост: «Мы применяем новые технологии». Но в условиях Якутии такие новые технологии просто не применимы. Мы также попросили независимую лабораторию в Москве оценить качество отремонтированных дорог. По итогам проверки нам выдали заключение о том, что на этих участках дорожное полотно ненадлежащего качества. Мы об этом уведомили и руководство Окружной администрации города Якутска, и подрядчиков. Этой весной мы все увидели, что дороги, отремонтированные в 2019 году, уже находятся в ненормативном состоянии», — поясняет Алексей Лаптев.

Хатын-Юрях

Хатын-Юрях

Хатын-Юрях

Все выявленные нарушения должны были быть устранены до конца июня 2020 года. Но результаты общественного контроля руководством столичной мэрии были полностью проигнорированы. «В начале июля мы выезжали с проверкой и увидели, что только на 7 объектах из 15-ти пытались, именно «пытались», потому что другого слова невозможно подобрать, устранить ранее выявленные дефекты», — отмечает Алексей Лаптев.

ул. Чайковского

ул. Чайковского

ул. Чайковского

Таким образом, сегодня складывается следующая картина: мало того, что в Якутске прошлогодние дорожные дефекты не устранены, так ещё на объектах 2020 года работы началась лишь в конце июня и сейчас только-только начинают разворачиваться. А в этом году в столице республики должны отремонтировать ни много, ни мало 28 улиц. Справится ли город с таким объёмом? Вряд ли, учитывая, что на львиной доле объектов и конь не валялся.

И ладно бы, если бы на столичную мэрию из-за некачественно проведенных дорожных работ «бочку катили» только контролеры. Но и жители столицы очень недовольны результатом.

Олег Перфильев

«Качество отремонтированных дорог оставляет желать лучшего. Кусок дороги отремонтируют, засыпят, потом дальше проедешь и уже ямы и ухабы, вот и весь ремонт», — говорит Олег ПЕРФИЛЬЕВ.

«Я живу на улице Красильникова, в прошлом году её отремонтировали, но обустройство до сих пор не сделано. Нет ни тротуаров, ни бордюров, землю побросали и всё. Говорят, обустройство перенесли на этот год, но уже середина июля, а мы всё также продолжаем ходить по колдобинам, подвергая свою жизнь опасности. И вот мы ждём обустройства, но оно, по-видимому, начнётся только в следующем году и вот так все тянется», — делится Лидия Георгиевна.

ул. Красильникова

ул. Красильникова

В посёлке Табага в этом году ожидается ремонт улицы Берёзовая, но работы еще не начались. «Один раз прошёлся грейдер, и щебенкой насыпали, это разве ремонт? Я проживаю в посёлке Табага на протяжении 40 лет. Вот нынче ремонт улицы Берёзовой обещали выполнить, видимо отсыпка это и был ремонт», — делится мнением Пётр Николаевич КСЕНДЗОВ.

В городе Якутске с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» складывается сложная ситуация, и это еще мягко сказано. Столица республики близка к срыву нацпроекта. Короткое якутское лето достигло середины и шансы на своевременное завершение ремонтных работ, реконструкции и строительства всех запланированных участков улично-дорожной сети городской агломерации всё меньше.

У власти в городе сейчас очень, очень слабая команда. Они не могут организовать нормальную работу даже при наличии огромных федеральных денег. А дороги Якутска так и остаются «убитыми», добивая днища легковушек, разливаясь лужами, вдоль которых приходится прыгать горожанам с детьми, сумками, колясками.

Центр Якутска — ул. Короленко

Центр Якутска — ул. Горького

Ул. Тимирязева

Ул. 50 лет Советской Армии

Читатель лучше знает, в каком состоянии дороги Якутска. Остается надеяться, что в этом сезоне мэрия Якутска как-нибудь соберется с силами, и сможет, наконец, организовать ремонт дорог. Деньги выделены. Надо просто уметь работать.