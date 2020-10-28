Некачественные лекарства уничтожили в Якутии

В сентябре 2020 года Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в ходе реализации плана по выборочному контролю качества лекарственных препаратов для ветеринарного применения в ООО «Хатасский свинокомплекс» была отобрана проба вакцины против рожи свиней «Рувак» серии 3 (производство «Ставропольская биофабрика»).

Образцы препарата были отправлены в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов».

В результате исследования было установлено, что препарат не соответствовал требованиям качества по показателю нормативного значения, поскольку в составе 1 иммунизирующей дозы вакцины входило 387 миллионов микробных клеток при нормативе 200 миллионов.

20 октября 2020 года остатки вакцины против рожи свиней «Рувак» серии 3 в количестве 2 400 доз переданы на ответственное хранение в ООО «Хатасский свинокомплекс», также выдано предписание об уничтожении серии некачественного препарата.

22 октября 2020 года остатки вакцины «Рувак» серии 3 были уничтожены.