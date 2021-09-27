Нейтротехнологию – в школы республики!

24-25 сентября в Центре непрерывного повышения педагогического мастерства АОУ РС(Я) «ИРОиПК им. С.Н.Донского-II» в рамках II Вилюйского образовательного форума «Образование – драйвер развития» прошел практикум по использованию оборудования BiTronics Lab по нейтротехнологии. Практикум провели наши гости Тимур Кайратович БЕРГАЛИЕВ, генеральный директор BiTronics Lab, Владимир Рудольфович КУДРЯВЦЕВ, руководитель предпрофобразования «Нейротехнологии» в ГАОУ «Школа 548» г. Москва.

В течении двух дней учителя биологии, химии, физики школ «Точек роста» по естественнонаучной и технологической направленности Республики Саха (Якутия) ознакомились с программным обеспечением и принципами работы датчиков по определению электрокардиаграммы, электромиограммы, кожно-гальванического потенциала, электроэнцефалограммы, а также методическими рекомендациями в реализации образовательных программ.

Практикум затронул вопросы и инженерного направления: во второй день слушатели работали на платформе Arduino при использовании готовых интерфейсов BiTronics Lab при сборке различных датчиков. Особый интерес и восхищение у слушателей вызвала работа по сбору датчика ЭМГ на платформе Arduino, при котором сокращением мышц можно было включить динамическую модель руки или управлять миганием лампочки.

Практикум дал учителям естественного цикла школ «Точек роста» возможность выйти за рамки своих предметов в сторону интеграции естественнонаучных предметов в область инженерного образования, что является сегодня одним из актуальных и приоритетных направлений современного образования.

Ссылка на запись трансляции практикума на YouTube https://youtu.be/WFofEtoDTtc