05.04.2023
22:02
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Якутия

Нейросеть ChatGPT заговорила по-якутски

Правда, это больше похоже на плохо связанную речь, чем на полноценные предложения. Однако удивляет, как быстро нейросеть учится говорить на сложном локальном языке, сообщает тгк КП-Якутия. Фото: orchibald1

Фото: orchibald1
Источник: тгк КП-Якутия

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