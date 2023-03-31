В Якутске неизвестный водитель снес опоры и повредил подстанцию по улице Очиченко

Игнорируя все правила энергобезопасности вблизи охранных зон воздушных линий, нарушители продолжают повреждать опоры, провода и энергоустановки. 30 марта неустановленный водитель техники нанес существенный ущерб электросетевым объектам Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Предварительно установлено, что в четверг в 10:56 неустановленная техника, зацепив кабель СИП, питающийся с КТП «Очиченко Лизинг», повредила его в нескольких местах. Стороннее воздействие было такой силы, что в результате натяжения провода произошло серьезное повреждение трех опор, а также оборудования и ограждения трансформаторной подстанции. Под ограничение попали административные и хозяйственные объекты. Среди жителей и социальных объектов ограничений электроснабжения не производились.

Бригада энергетиков в составе 12 человек при помощи 4 единиц спецтехники оперативно восстановили поврежденный участок.

Энергетики в очередной раз напоминают, что в охранных зонах нужно быть максимально внимательным и осторожным, а также без согласования сетевой организации запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению.