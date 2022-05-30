Неизвестная Россия глазами Максима Кардозу

На федеральном телеканале «Россия-Культура» стартовало новое трэвел-шоу «Неизвестные маршруты России». Его лицом стал якутский журналист Максим КАРДОЗУ. Для телеканала такой формат оказался в новинку и сразу нашел своего зрителя. Рейтинги программы бьют все рекорды. И было решено запустить сразу и второй сезон. Сейчас Максим готовится к очередной экспедиции, на сей раз в Северную Осетию. SakhaLife узнал подробности.

– Максим, премьера программы состоялась в марте этого года, и она только-только начинает жить в эфире. Что это за проект?

– «Неизвестные маршруты России» – это возможность путешествовать по нашей стране, причём, заглянуть в такие её уголки, где обычные туристы бывают очень редко. Как мы часто говорим внутри команды – необходимо заглянуть за пределы путеводителя, чтобы удивиться, восхитится и получить те эмоции, которые не забудешь никогда. И редакторы программы стараются находить такие маршруты, которые могут поразить даже опытного туриста.

Конечно, какие-то знаковые места мы не обходим, например, побывали в древнем Дербенте в Дагестане. Там мы нашли уникальный средневековый хамам, который мало кому показывают. А на Байкале отправились не в раскрученную Листвянку или остров Ольхон, которые у всех на устах, а побывали в той стороне легендарного озера, где даже из местных жителей Бурятии и Иркутской области мало кто был.

В передаче вы увидите удивительные заповедники и национальные парки, которые действительно мало раскручены.

И добираться до многих из них приходится долго и сложно.

Больше всего мне запомнились съёмки в Коми. Мы поехали в национальный парк «Югыд Ва», в переводе «Чистая вода», откуда нас пришлось срочно эвакуировать. Это северный Урал, места невероятной красоты, но очень труднодоступные. Добраться туда можно только на спецтранспорте, который может пересекать реки вброд. И пока мы снимали, погода так сильно ухудшилась, что реки вышли из берегов, и мы оказались отрезаны от «большой земли». Наш вездеход ТРЭКОЛ (машина крутая и уникальная) стал просто бесполезен. Его пришлось бросить, пока вода не спадет. А заповедник – это дикие места, где нет ни связи, ни электричества, невозможно пополнить припасы. Было совершенно не понятно, что делать. Каким-то чудом в парк заехал грузовик УРАЛ, мы просто бросились к нему на берегу и попросили переправить на другой берег, а также довезти до ближайшего города. А это 6 часов в пути. Если бы он нас просто переправил через реку, мы все равно не смогли бы добраться до города. Было жутковато. Я там действительно стрессанул. Зато выпуск получился эпичный.

– Получается, ваша работа тесно связана с экстримом?

– В Томской области после окунания в горячие источники я почти упал в обморок. Находиться в них можно ограниченное время, и я не рассчитал. После того, как камеры выключили, меня просто вытаскивали из ванны без чувств.

Не забуду, как в Хакасии я впервые встал на горные лыжи, и это был тот еще эксперимент. Мягко говоря, я несколько раз так вылетал с трассы, что думал, меня не соберут.

А чтобы попасть в парк Паанаярви в Карелии, пришлось проходить пограничный контроль, потому что он находится на приграничных с Финляндией территориях.

Но больше в поездках, конечно, весёлого и интересного. И так много красоты, что невероятно. У нас такая огромная, разная и прекрасная страна, которую мы совсем не знаем. И это нужно исправлять. До этого проекта я не осознавал, насколько Россия большая и разная. Понятно, что Россия самая большая страна в мире, ты смотришь на эту огромную карту, 85 регионов, но весь масштаб ко мне пришел только после того, как я начал путешествовать с «Неизвестными маршрутами».

– Как ты попал на телеканал «Культура»?

– Пару лет назад для телеканала «Якутия 24» я взял большое интервью у продюсера и автора цикла передач «Земля людей» (телеканал «Россия-Культура») Анны КОРЯКОВЦЕВОЙ. Она только что вернулась из Якутии, где снимала сразу три фильма. Мы тогда разговорились, обменялись контактами и разошлись. Но, оказывается, она меня запомнила и через год или больше, когда ее студия искала ведущего для нового трэвел-проекта, вспомнила обо мне. Если честно, я сильно удивился её звонку. Было очень волнительно… Самая главная проблема для меня была – перестроится с новостного формата на более развлекательный. Я много лет проработал в новостях и, оказывается, происходит так называемая профдеформация, когда говоришь в кадре слишком официально. Режиссер со мной намучился в первой поездке. Он все время останавливал съемки и требовал говорить по-человечески.

Еще одна сложность для меня была – гигантские расстояния, которые мы должны преодолеть в течение двух недель. Практически каждый день ты находишься в пути. Самолёты, поезда, катера, лодки, байдарки, лошади, снегоходы, вездеходы… На чём только мы не добирались до локаций! Я уже сбился со счета, в скольких городах и селах побывали. Больше 60 точно. К таким активным передвижениям нужно привыкнуть. Я уже научился спать в любой удобной ситуации в пути, знаю, что лучше брать в дорогу для перекуса. А человеку, который придумал влажные салфетки, нужно поставить памятник!

– Когда в Якутию?

– Все съёмки расписаны на год вперёд. И когда продюсеры приступят к обсуждению следующего, то я, конечно, предложу приехать в Якутию. Нашей республике точно есть чем удивить зрителей программы «Неизвестные маршруты России».

Первый сезон «Неизвестные маршруты России» уже полностью доступен на платформе Смотрим.ру. https://smotrim.ru/brand/67556

СПРАВКА:

Максим Кардозу, специальный корреспондент телеканала «Якутия 24», работал в Москве на «Первом канале бизнеса», ТВЦ, РЕН-ТВ. Был корреспондентом «Пятого канала», а начинал свои путь в журналистике на телеканале «Столица» в Якутске.