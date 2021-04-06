Неизвестная машина оборвала связь РТК

Неустановленная крупногабаритная машина оборвала магистральную линию связи РТК на участке от Нижнего Бестяха до Майи в Мегино-Кангаласском районе республики, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе РТК.

«В 15.56 по якутскому времени зафиксирован обрыв магистральной линии связи на участке Нижний Бестях – Майя. Бригада прибыли на место повреждения в 17.00», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты занимаются восстановительными работами. Дело передали в правоохранительные органы. Абонентов Ленского, Вилюйского и Мирнинского районов временно перевели на радиорелейную линию связи. Жителям Амгинского района доступны услуги стационарного телефона, абоненты переведены на спутниковый канал связи.

Подробнее на Якутия24: https://www.yk24.ru/index/proisshestviya/liniya-rtk-oborvalas-vozle-nizhnego-bestyaxa-v-yakutii