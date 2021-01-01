Неизлечимые для человека заболевания, передающиеся от домашних животных в Якутии

1 января 2021 года 90-летие видного якутского ученого-ветеринара Афанасия Хоч

В этом материале мы расскажем о борьбе с опасным для человека и животных инфекционным заболевании, с которым сталкивался или может столкнуться каждый якутянин, имеющий контакт с зараженным мясом домашних или диких животных. Сегодня, это прежде всего северные олени.

До конца 80-х годов заразиться можно было и от мяса крупного рогатого скота. Заболевание вызвано бактериями вида «бруцелла». Предлагаемый видеосюжет посвящен якутскому ученому Хоч Афанасию Андреевичу, чье 90-летие отмечается 1 января 2021 года. Ученому удалось к концу 80-х годов XX века вместе с коллегами из ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова решить насущную проблему по снятию напряженности в нашей республике с этим неизлечимым заболеванием как бруцеллез с помощью вакцинации крупного рогатого скота.

Докторская работа, была защищена Афанасием Хоч в 1986 году в Новосибирске и называлась «Эпизоотология бруцеллеза и оптимизация противобруцеллезных мероприятий в условиях Якутии».

Небольшой рассказ о научной деятельности ученого-ветеринара в Якутском НИИ сельского хозяйства ведет Заслуженный деятель науки РФ и Якутии, доктор наук, Михаил Петрович Неустроев.

Приятного просмотра!

Наша Справка:

Бруцеллёз (лат. brucellosis) — зоонозная инфекция, передающаяся от больных животных человеку, характеризующаяся множественным поражением органов и систем организма человека. Микробов — виновников этой болезни — впервые в 1886 году обнаружил английский учёный Дэвид Брюс.

Бактерии вида бруцеллы обитают в тканях животных и могут погибать только при хорошей термической обработке. Основной причиной заражения является контакт тканей больного животного с незащищенными участками тела человека и его слизистыми.

Более подробная информация по состоянию борьбы с бруцеллезом в Якутии смотрите сайт Департамента Ветеринарии РС (Я) и там же по поиску на сайте:

https://depvet.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2985227