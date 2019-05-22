Неисправные тормоза стали причиной аварии в Якутске

Наезд на пассажира и столкновение произошли вчера утром, 22 мая, в Якутске на перекрестке улиц Ойунского-Петровского.

В 10 часов 24-летний водитель на «Тойоте Региус Эйс» не выдержал безопасную дистанцию до едущей впереди «Тойоты Лэнд Крузер 200» и совершил с ней столкновение. После чего мужчина совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая стояла на выезде с прилегающей территории.

В результате женщине нанесена травма, ей назначено амбулаторное лечение.

Предварительно установлено, что водитель перед выездом не обеспечил исправность транспортного средства, а именно тормозной системы. Также установлено, что это не первое его нарушение, ранее молодой человек 3 раза привлекался к административной ответственности по нарушениям ПДД.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.