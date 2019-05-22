АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
10
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.54
 71.97
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.05.2019, 18:15
Культура & Образование
На нацфинале WorldSkills впервые соревнуются специалисты в сфере ЖКХ
22.05.2019, 18:00
Экономика
За месяц энергетики пресекли 177 случаев хищения электроэнергии
22.05.2019, 17:54
Общество
На 34 километре Покровского тракта установлены камеры фотовидеофиксации 
22.05.2019, 17:50
Якутия
Профсоюзы Якутии: Отмена 202-го постановления – результат социального диалога
22.05.2019, 17:40
Якутия
Усть-Янский район может стать одним из флагманов развития якутской Арктики
22.05.2019, 17:39
Судебная хроника
Эксклюзив
Экстра
Оглашен приговор Николаю Румянцеву
22.05.2019, 17:35
Светская хроника
Instagram
Якутянка снялась в сериале «Рассказ служанки»
22.05.2019, 17:31
Политика
Доступность якутских кинотеатров для людей с инвалидностью равна нулю
22.05.2019, 17:30
Экономика
Обсуждены вопросы сотрудничества АО «Саханефтегазсбыт» и АК «АЛРОСА»
22.05.2019, 17:25
Происшествия
Неисправные тормоза стали причиной аварии в Якутске
22.05.2019, 17:20
Якутия
Власти Якутии — об угрозе подтопления Среднеколымска
22.05.2019, 17:10
Гороскоп
График плановых работ энергетиков на 23 мая
22.05.2019, 17:00
Якутия
В Якутске пройдет V Всероссийский форум центров государственных и муниципальных услуг
22.05.2019, 16:50
Культура & Образование
Якутский музей приглашает на творческую встречу со Спиридоном Шишигиным
22.05.2019, 16:40
Происшествия
В Намском районе 16-летняя девочка уронила на себя квадроцикл
22.05.2019, 16:30
Культура & Образование
Белые ночи с «Бичик»
22.05.2019, 16:20
Происшествия
Из колонии-поселения в Якутии сбежал осужденный
22.05.2019, 16:10
Культура & Образование
Анонс
Скоро заключительный этап X Республиканского конкурса «Воспитатель года-2019»
22.05.2019, 16:00
Экономика
Модернизированный «СК-2018» спущен на воду
22.05.2019, 15:50
Экономика
Минтранс: автодорожный подход к мосту в районе Старой Табаги — наиболее оптимальный вариант
22.05.2019, 15:40
Якутия
В Якутии впервые отметили День Сайылыка
22.05.2019, 15:33
Происшествия
Видео
В Якутии по подозрению в мошенничестве по «Доступной среде» задержан руководитель бюджетного учреждения
22.05.2019, 15:29
Опрос
Опрос для родителей, чьи дети поступают в 1 и 2 классы
22.05.2019, 15:20
Общество
Сотрудники АЭБ обсудили развитие корпоративного волонтерства с руководителем фонда «Семья для ребенка»
22.05.2019, 15:08
Экология
Фотофакт
В Хангаласском улусе кабаргу перевезли самолетом в лес
22.05.2019, 15:00
Якутия
Глава Якутии провел совещание по подготовке к навигации на реке Яна
22.05.2019, 14:50
Культура & Образование
Проект WorldSkills Russia по профориентации школьников стартует в новом учебном году
22.05.2019, 14:40
Красота & Здоровье
Травмпункт переходит в ведение РБ№2-ЦЭМП
22.05.2019, 14:25
Происшествия
Аферисты выманили у якутских пенсионерок около миллиона рублей
22.05.2019, 14:15
Экология
На особом контроле — Среднеколымск: Ледоход остановился
22.05.2019, 14:00
Культура & Образование
Алмазэргиэнбанк помог школьнику из Якутии попасть на чемпионат «WorldSkills Junior»
22.05.2019, 14:00
Судебная хроника
В Якутии махинатор предстанет перед судом
22.05.2019, 13:45
Экология
Сегодня отмечается Международный день биоразнообразия
22.05.2019, 13:30
Общество
6 вещей, на которые не надо тратить время летом
22.05.2019, 13:15
Происшествия
Пьяная преступность в Якутии
22.05.2019, 13:00
Экология
Паводковая обстановка в Якутии
22.05.2019, 12:59
Якутск
Плановые отключения энергоресурсов в Якутске на 22 мая
22.05.2019, 12:51
Финансы
Объявление
Алмазэргиэнбанк: Вниманию держателей социальных карт
22.05.2019, 12:47
Экономика
«Саханефтегазсбыт» расширяет сотрудничество с Ленским районом
22.05.2019, 12:38
Политика
В регионах создадут фонды для достройки проблемных домов
22.05.2019, 12:24
Экономика
В ГУП «ЖКХ РС (Я)» обозначены объемы планового завоза котельного топлива в навигацию
22.05.2019, 12:13
Светская хроника
Instagram
Фото якутянки оценил международный бренд
22.05.2019, 12:03
Общество
Николин день 2019 — приметы и традиции 22 мая
22.05.2019, 12:01
Общество
Youtube
Эволюция гимна России
22.05.2019, 11:59
Политика
В Якутии наградили политика
22.05.2019, 11:47
Политика
Госпрограмма комплексного развития сельских территорий может приобрести статус национального проекта
22.05.2019, 11:43
Общество
Жизнь
Писательница: Два слова о моей сестре
22.05.2019, 11:33
Культура & Образование
В ВШМ Якутии состоялся концерт юного композитора Ивана Серкина
22.05.2019, 11:25
Якутия
Фотофакт
Позитив
В Якутии Николин день празднуют всем селом
22.05.2019, 11:18
Якутия
Правительство Якутии и «Деловая Россия» подписали дорожную карту
22.05.2019, 11:07
Происшествия
Названа предполагаемая причина пожара в многоэтажке Мирного
22.05.2019, 11:04
Якутия
Айсен Николаев поздравляет с Днем сайылыка
22.05.2019, 10:51
Происшествия
Якутянин поверил женщине и потерял 100 тысяч рублей
22.05.2019, 10:36
Якутия
Айсен Николаев оценил перспективы промышленного развития Усть-Янского района
22.05.2019, 10:29
Экономика
Объявление
24 мая в Тулагино будет работать выездная касса Энергосбыта
22.05.2019, 10:15
Спорт
Сильнейшие скакуны Якутии выйдут на дорожку
22.05.2019, 9:54
Якутск
Фотофакт
Более 10 кубов мусора собрали с берега озера Талое
22.05.2019, 9:52
Происшествия
Фотофакт
Жесткое ДТП в Якутске
22.05.2019, 9:42
Красота & Здоровье
Их называли «больничные мамы»
22.05.2019, 9:30
Якутия
Глава Якутии посмотрел спектакль «Оборотень»
22.05.2019, 9:23
Происшествия
В Якутии у семьи забрали 4 детей
22.05.2019, 9:19
Судебная хроника
В Якутии обнаружили бесхозные кладбища
22.05.2019, 9:08
Политика
Видео
Федот Тумусов о законе для человека
22.05.2019, 9:00
Экология
Ситуация на реках Якутии остается спокойной
22.05.2019, 8:59
Общество
Известный якутский журналист вошел в состав Общественного совета УФСИН
22.05.2019, 0:49
Общество
Сегодня день рождения политика, предпринимателя и аниматора
22.05.2019, 0:32
Экология
Паводок-2019: Остается подтопленным ВПП аэропорта Зырянки
22.05.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Среда 22 мая 2019
21.05.2019, 22:26
Судебная хроника
Эксклюзив
Николай Румянцев выступил в суде с последним словом
21.05.2019, 21:55
Общество
В Якутске ученики трех школ торжественно вступили в пионеры
21.05.2019, 21:31
Политика
Феодосия Габышева об отмене 202-го постановления
21.05.2019, 21:30
Политика
Народный депутат поддерживает решение Главы Якутии по 202 постановлению
Архив новостей
Происшествия
22 мая 2019, 17:25
127

Неисправные тормоза стали причиной аварии в Якутске

Наезд на пассажира и столкновение произошли вчера утром, 22 мая, в Якутске на перекрестке улиц Ойунского-Петровского.

В 10 часов 24-летний водитель на «Тойоте Региус Эйс» не выдержал безопасную дистанцию до едущей впереди «Тойоты Лэнд Крузер 200» и совершил с ней столкновение. После чего мужчина совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая стояла на выезде с прилегающей территории.

В результате женщине нанесена травма, ей назначено амбулаторное лечение.

Предварительно установлено, что водитель перед выездом не обеспечил исправность транспортного средства, а именно тормозной системы. Также установлено, что это не первое его нарушение, ранее молодой человек 3 раза привлекался к административной ответственности по нарушениям ПДД.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.

Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»   
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
18.05.2019, 22:02
Происшествия
Видео
Страшная авария в центре Якутска попала на видео
20.05.2019, 11:42
Желток
Instagram
Инстаграм-звезда Якутии о связях с политиками
17.05.2019, 8:46
Политика
Эксклюзив
В Якутии признанная судом мошенница руководит ГБУ
20.05.2019, 10:15
Происшествия
Преступление произошло в Якутске
20.05.2019, 11:29
Политика
Итоги праймериз в районе Якутии
20.05.2019, 11:48
Политика
Резонанс
Мать мэра Якутска учредила фирму, которая кормила пассажиров? Проверка фактов
18.05.2019, 21:19
Якутия
Айсен Николаев оценил работу беспилотников при мониторинге прохождения ледохода в Якутии
21.05.2019, 16:10
Погода
Приметы погоды на Николин день
16.05.2019, 8:12
Экология
Instagram
Шокирующее видео из Нерюнгри: река в угле
21.05.2019, 18:00
Экономика
График плановых работ энергетиков на 22 мая
16.05.2019, 8:06
Происшествия
Экстра
ЧП: У самолета АК «Якутия» лопнули шасси
20.05.2019, 2:55
Колонка
Реклама
В Якутске открыт новый прогрессивный магазин обуви «MANZONI»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Экология
22.05.2019

В Хангаласском улусе кабаргу перевезли самолетом в лес

Красота & Здоровье
22.05.2019

Травмпункт переходит в ведение РБ№2-ЦЭМП

Instagram
Светская хроника
22.05.2019

Фото якутянки оценил международный бренд

Жизнь
Общество
22.05.2019

Писательница: Два слова о моей сестре

Фотофакт
Позитив
Якутия
22.05.2019

В Якутии Николин день празднуют всем селом

Якутия
22.05.2019

Айсен Николаев оценил перспективы промышленного развития Усть-Янского района

Фотофакт
Происшествия
22.05.2019

Жесткое ДТП в Якутске

Красота & Здоровье
22.05.2019

Их называли «больничные мамы»