Неисправимый угонщик из Жиганска

В Жиганском районе мужчина, условно уже осужденный за угоны, напившись, снова пошел на дело. За это ему дали реальный срок.

Прокуратура Жиганского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении двух угонов.

Установлено, что подсудимый ранее был осужден за совершение двух угонов транспортных средств к лишению свободы условно, вместе с тем, не сделав для себя должных выводов вновь совершил аналогичные преступления.

Так, в январе 2019 года, он находясь в состоянии алкогольного опьянения при помощи железного прута взломал гараж, где находился автомобиль марки «УАЗ – Патриот» принадлежащий муниципальному учреждению. Воспользовавшись тем, что двери автомобиля не заперты, а ключ находится в замке зажигания, он сел за руль и совершил его угон.

Через два дня, подсудимый также, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взломав при помощи железного прута замок гаража, угнал автомобиль марки «УАЗ – 3220695 – 04», принадлежащий муниципальному бюджетному образовательному учреждению.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя отменил ранее назначенное подсудимому наказание в виде условного осуждения и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с его отбыванием в колонии-поселении.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.