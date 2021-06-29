Нехороший день: Три ребенка попали под машину в Якутске

28 июня около 12:40 часов в дежурную часть Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о наезде на несовершеннолетнего велосипедиста.

Предварительно установлено, что 28 июня около 12:40 минут 34-летний водитель автомашины Тойота Аллион при заезде в дворовую территорию дома № 18/2 улицы Дзержинского совершил наезд на 13-летнего мальчика, который управлял велосипедом.

В результате ДТП мальчик получил травмы, назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что водитель Тойоты имеет 2-летний стаж вождения, категории «В,В1», в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 3 раза, в момент происшествия был трезв.

Юный велосипедист в момент автоаварии не имел специальных средств защиты.

Через два часа в дежурную часть ГИБДД поступило еще одно сообщение о наезде на ребенка.

Предварительно установлено, что 28 июня около 14:30 минут 27-летний водитель, управляя автомобилем Ниссан Ноут, двигаясь по ул. Хабарова со стороны ул. Ярославского на регулируемом перекрестке ул. Хабарова – пр. Ленина, при повороте на право совершила наезд на 14-летнего мальчика, который переезжал дорогу по пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. Мальчик по счастливой случайности травм не получил.

Водитель Ниссан имеет 9-летний стаж вождения, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, в момент происшествия был трезв.

Вечером пострадала девочка 13 лет.

Установлено, что 28 июня около 21 часов вечера 25-летний водитель автомашины Тойота Креста, на 5-м километре Сергеляхского шоссе на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу. После наезда водитель доставил ее в больницу.

В результате девочка получила различные ушибы, назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что у водителя 2-летний стаж вождения, за текущий год к административной ответственности за нарушения Правил привлекался 3 раза. Согласно медицинского освидетельствования водитель в этот день алкогольных напитков не употреблял.

По всем трем фактам ДТП проводится проверка.

С начала года в Якутске зарегистрировано 72 наезда на пешеходов и 17 на велосипедистов. Травмы получили 11 детей – пешеходов и 7 юных любителей двухколесного транспорта.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям быть предельно внимательными на дорогах, в особенности перед пешеходными переходами снижать скорость, если нужно вплоть до остановки транспортного средства.

Обращаемся к родителям с напоминанием, что согласно п.п.24.7 ПДД велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходному переходу. Также советуем ежедневно повторять с детьми соблюдение ПДД.