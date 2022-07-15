Негодяй предложил помощь слепому пенсионеру и… ограбил

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился пожилой горожанин с сообщением о том, что стал жертвой уличного грабежа. Неизвестный открыто похитил у пенсионера, имеющего инвалидность по зрению, золотое кольцо-печатку стоимостью 38 000 рублей, которое ему подарила его дочь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина.

Установлено, что, находясь в районе автовокзала, подозреваемый заметил потерпевшего, идущего домой в одиночестве. Обратив внимание на то, что у пенсионера проблемы со зрением, он предложил ему свою помощь. Провожая пожилого мужчину, он разглядел на его руке кольцо, после чего у него возник преступный умысел. Убедившись в том, что за его действиями никто не наблюдает, он схватил пенсионера за руку и, применив силу, похитил золотое кольцо, после чего поспешно скрылся в неизвестном направлении. Похищенное подозреваемый успел сбыть за бесценок, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.