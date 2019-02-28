Нефтегазовая компания Якутии решает важные социальные задачи

27 февраля на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере содействия занятости населения в городском округе «город Якутск» опыт работы АО «Сахатранснефтегаз» рассмотрен в качестве положительной практики по трудоустройству инвалидов в рамках реализации Закона республики «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

Начальник кадровой службы компании Юлия Шайдулина отметила о 100 % выполнении установленной для предприятия квоты по трудоустройству инвалидов.

«В соответствии с Законом «О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы» в 2018 году Межведомственной комиссией была уставлена квота для трудоустройства инвалидов в количестве 24 человек. Установленную квоту наша компания выполняет в полной мере. На сегодняшний день во благо республики трудятся 26 работников, имеющие рабочую группу инвалидности, занятые в различных категориях и видах работ. Данные категории работников в основном имеют 2 и 3 группы инвалидности. К таким категориям в нашей компании относятся не только рабочие и инженерно-технические работники, но и занятые на руководящих должностях. Наша компания продолжит работу по реализации Закона о содействии занятости населения , — прокомментировала начальник кадровой службы Общества.

Национальная нефтегазовая компания выполняет стратегически важную функцию по обеспечению надежным теплом, также решает не менее важные социальные задачи. Одним из направлений работ является трудоустройство социально незащищенных граждан, выпускников вузов и ссузов, организация производственных практик студентов и развитие опыта наставничества.

Немаловажным фактором является функционирование участков компании во всех 96 газифицированных населенных пунктах республики, в которых успешно работают местные кадры. В связи с этим, ведется целенаправленная активная работа с администрациями улусов и наслегов. Кроме того, проводится обучение специалистов, слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, операторов газораспределительных станций и других профессий в учебном центре «Сахатранснефтегаз». Свои навыки и знания передают работники с большим стажем работы в производстве.