03.04.2022
10:55
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Красота & Здоровье

Нефрологи ездят по улусам для раннего выявления заболеваний почек среди якутян

Это обусловлено тем, что диагностика заболеваний почек довольно сложная задача, поскольку большая часть нефрологических болезней долгое время протекает бессимптомно. А своевременный поход к специалисту, консультация и выявление заболевания, специфические лабораторные анализы, инструментальная диагностика позволяют вовремя выявить нарушения работы почек и назначить эффективное лечение. «Центр современной нефрологии и диализа» сотрудничает с 9 центральными районными больницами нашей республики, с которыми подписаны соглашения о совместной работе. Так, наши специалисты работали в Амгинском районе (осмотрено 25 пациентов, взято на диспансерный учёт взято 9 человек), Усть-Алданском районе (осмотрено 42 человек, на диспансерный  учет взято 19 человек), Хангаласском районе (осмотрено 76 человек , на диспансерный учёт взято 29 пациентов, один направлен в ГБУ РС(Я) РБ№1-НЦМ для решения вопроса начала ЗПТ), Нюрбинском районе (осмотрено 52 человек, на диспансерный учёт взято 15 пациентов, из них один человек проходит обследование в нефрокабинете, для госпитализации) , Горном районе (осмотрено 13 человек, на диспансерный учет взято 5 человек), Сунтарском районе (осмотрено 62 человека, на диспансерный учёт взято 25 человек).

Также планируется выезд врача нефролога в этом месяце в Ленский район. Специалисты «Центра современной нефрологии и диализа» сегодня уверены, что работа с медиками центральных районных больниц даёт положительный результат. Ведь вся работа медиков нашего учреждения нацелена на сохранение здоровья населения Якутии!

Источник: Пресс-служба «Центра современной нефрологии и диализа».
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