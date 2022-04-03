Нефрологи ездят по улусам для раннего выявления заболеваний почек среди якутян

Это обусловлено тем, что диагностика заболеваний почек довольно сложная задача, поскольку большая часть нефрологических болезней долгое время протекает бессимптомно. А своевременный поход к специалисту, консультация и выявление заболевания, специфические лабораторные анализы, инструментальная диагностика позволяют вовремя выявить нарушения работы почек и назначить эффективное лечение. «Центр современной нефрологии и диализа» сотрудничает с 9 центральными районными больницами нашей республики, с которыми подписаны соглашения о совместной работе. Так, наши специалисты работали в Амгинском районе (осмотрено 25 пациентов, взято на диспансерный учёт взято 9 человек), Усть-Алданском районе (осмотрено 42 человек, на диспансерный учет взято 19 человек), Хангаласском районе (осмотрено 76 человек , на диспансерный учёт взято 29 пациентов, один направлен в ГБУ РС(Я) РБ№1-НЦМ для решения вопроса начала ЗПТ), Нюрбинском районе (осмотрено 52 человек, на диспансерный учёт взято 15 пациентов, из них один человек проходит обследование в нефрокабинете, для госпитализации) , Горном районе (осмотрено 13 человек, на диспансерный учет взято 5 человек), Сунтарском районе (осмотрено 62 человека, на диспансерный учёт взято 25 человек).

Также планируется выезд врача нефролога в этом месяце в Ленский район. Специалисты «Центра современной нефрологии и диализа» сегодня уверены, что работа с медиками центральных районных больниц даёт положительный результат. Ведь вся работа медиков нашего учреждения нацелена на сохранение здоровья населения Якутии!