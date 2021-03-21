Нефролог рассказала о причинах распространения заболеваний почек
На днях мировая общественность отметила Всемирный день почки. День этот был учрежден как факт признания того, что хроническая почечная недостаточность представляет собой глобальную угрозу для здоровья населения. Количество людей с заболеваниями почек растет во всем мире. Россия – не исключение.
Цель Всемирного дня почки — повысить информированность населения о факторах риска, приводящих к болезням почек, мотивировать людей к ведению здорового образа жизни, привлечь внимание к проблеме раннего выявления и профилактики заболеваний почек.
Хроническая болезнь почек является важной проблемой общественного здравоохранения. С каждым годом растет число пациентов с заболеваниями почек.
Примерно каждый десятый взрослый имеет ту или иную патологию почек, что сопоставимо с распространенностью таких социально-значимых заболеваний, как гипертоническая болезнь и сахарный диабет.
К сожалению, у многих людей почечную недостаточность диагностируют на поздней стадии, когда возможно только дорогостоящее лечение. Как-то слушая интервью Валентина ЮДАШКИНА, я была поражена тем, что он, периодически проходивший обследования в известных западных клиниках, не знал, что у него рак почек…
Не удивительно, что хроническая болезнь почек является одной из проблем северян, тому способствуют климатические условия, в которых мы живем. Думаю, что во многом возникновению и развитию болезни почек у сельских жителей, в частности, способствует отсутствие благоустройства.
Врачи с тревогой говорят о том, что с каждым годом число пациентов, в том числе молодого возраста, нуждающихся в получении заместительной почечной терапии (гемодиализа) растет.
— Если говорить о профилактике заболеваний почек, то в первую очередь население должно быть информировано о факторах риска их развития и методах их коррекции, — считает нефролог, врач-терапевт Якутской республиканской клинической больницы Мария САВВИНА. —
На амбулаторном уровне должны выявляться и устраняться даже самые минимальные нарушения в работе почек, поскольку выявление заболевания на ранней стадии позволяет провести более эффективное специализированное лечение.
Врачи республиканской клинической в эти дни, в рамках Дня почки, проводят в своих отделениях различные профилактические мероприятия для своих пациентов, и очень хочется верить в то, что проведение бесед, консультаций, выпуск санитарных бюллетеней о заболеваниях почек поможет расширить круг приверженцев здорового образа жизни и напомнит о том, что предупредить болезнь гораздо легче, чем ее вылечить.
— Необходимо обязательно проходить регулярные профилактические осмотры и обследования в соответствии с возрастом и сопутствующими заболеваниями, — советует Мария Борисовна. — К общим рекомендациям относится, в особенности молодым людям, избегать переохлаждений, соблюдать здоровый образ жизни, адекватный питьевой режим. Людям с факторами риска рекомендуется есть пищу с низким содержанием соли, следить за белковой нагрузкой, необходимо контролировать массу тела и уровень артериального давления.
Очень распространенной патологией является токсическое поражение почек, чтобы избежать данной проблемы, надо избегать приема в большом количестве обезболивающих препаратов, алкогольных напитков плохого качества.
Врачи предупреждают, что болезнь почек может развиться в любом возрасте. Стоит помнить, что самый большой риск заболеть возникает у тех людей, у которых присутствуют один или несколько следующих факторов риска: сахарный диабет, повышенное кровяное давление, возраст старше пятидесяти лет, лишний вес или ожирение, длительное потребление лекарств, которые могут повредить почки. Надо быть настороже, если у членов вашей семьи ранее встречались болезни почек.
Берегите почки, относитесь со всей серьезностью к рекомендациям специалистов и будьте здоровы!
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