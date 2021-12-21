Нефролог Евгений Шилов: Болезнь нужно обнаруживать на ранних этапах развития

На прошлой неделе в Первопрестольной в рамках рабочей поездки главного врача «Центра современной нефрологии и диализа» Марфы Николаевны Бурцевой состоялась встреча c главным внештатным нефрологом Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессором, заведующим кафедрой нефрологии и гемодиализа Института профессионального образования, врачом-нефрологом высшей категории Евгением Михайловичем Шиловым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития нефрологической службы, заместительной почечной терапии в республике, проблемы раннего выявления и профилактики заболеваний почек. Евгений Михайлович внимательно послушал информацию о деятельности «Центра современной нефрологии и диализа»,задал вопросы, отметил грамотный подход к организации медицинской помощи и остановился конкретно на вопросе заместительной почечной терапии, то есть, на перитонеальном диализе: «К сожалению, в целом по России не так развит метод перитонеального диализа, хотя у ПД столько преимуществ: при перитонеальном диализе меньше ограничений по режиму; в повседневной жизни у перитонеального пациента больше возможностей для продолжения трудовой деятельности, выполнения домашней работы и привычной активности; меньше ограничений по диете и водно-питьевому режиму, так как сохраняется остаточная функция почек; гораздо реже требуется посещать диализный центр, что очень важно для пациентов, особенно в период пандемии. Ведь диализ получающие пациенты контактируют в центрах и заболевают Ковидом».

Также Евгений Михайлович подчеркнул, что задача нефрологов заключается в том, чтобы нуждающиеся в полном объеме были обеспечены нефрологической помощью. Не тогда, когда уже нужно идти на заместительную почечную терапию, а обнаруживать болезнь при первых симптомах, на ранних этапах развития. Кроме того, он акцентировал на раннее выявление нефрологических болезней. Несомненно, советы профессора Евгения Михайловича Шилова, автора многочисленных научных трудов и аксакала в области нефрологии не останутся без внимания и будут претворены в жизнь.

Благодарим за теплый и радушный прием Евгения Михайловича и его супругу Марину Магомедовну!