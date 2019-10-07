Неформальная занятость и ее последствия

Работая в условиях «серой схемы трудовых отношений» работник остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с работодателем; он не в состоянии отстоять и защитить свои права и законные интересы в том случае, когда их нарушает или иным образом ущемляет работодатель.

Работник, соглашаясь на выплату зарплаты в «конвертах», должен помнить, что не оформление в установленном законодательством порядке трудового договора является не только нарушением трудового законодательства, но в перспективе влечет за собой проблемы для работника.

Не оформляя в установленном законодательством порядке прием на работу работника, работодатель лишает его заслуженного пенсионного обеспечения. Период работы без оформления в установленном порядке трудовых отношений не будет включен в страховой стаж, что приведет в будущем к низкому размеру пенсии.

Работник не будет иметь права на выплату пособия по временной нетрудоспособности в случае несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, пособия на случай безработицы, права на получение ежегодного оплачиваемого отпуска, социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором и локальными нормативными актами, действующими у работодателя.

Работник также лишается возможности получить банковский кредит, социальный налоговый вычет при приобретении квартиры, получении платного образования и платных медицинских услуг.

В настоящее время ведется работа по выявлению работодателей, использующих труд граждан без официального оформления трудовых отношений и не уплачивающих страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Однако решить эту проблему без участия самих работников, соглашающихся на не оформление трудовых отношений, получающих заработную плату «в конверте», практически невозможно.

При наличии письменного отказа работодателя от оформления трудовых отношений и иных нарушений трудового законодательства граждане могут обратиться в Государственную инспекцию труда в Республике Саха (Якутия) (ул. Орджоникидзе, д. 10, тел. 49-22-18).

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ НЕРАДИВЫМ РАБОТОДАТЕЛЯМ ЛИШАТЬ ВАС ЗАСЛУЖЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ!

Письменные обращения граждан по вопросам нелегальной занятости принимаются в Департаменте экономики Окружной администрации города Якутска (пр. Ленина, 15, каб. 703б, тел. 40-80-38, depec2018@mail.ru).

Так же можете отправить запрос на сервис «Мониторинг проблем» городского портала www.oneclickyakutsk.ru (запросы не будут публиковаться и останутся анонимны)

Заранее благодарим Вас за откровенность!