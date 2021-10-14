Недвижка должников выставлена на торги

Одной из наиболее эффективных и действенных принудительных мер судебных приставов-исполнителей УФССП России по Республике Саха (Якутия) является арест имущества должников. В большинстве случаев данная мера побуждает должников исполнить требования исполнительного документа. В том же случае, если должник не оплачивает задолженность, арестованное имущество передается на реализацию в специализированную организацию ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия).

Так, 22.10.2021 будут проведены торги заложенного недвижимого имущества по лотам:

1. 2-комнатная квартира, площадь 55,1 кв.м, г. Нерюнгри.

2. Квартира, площадь 61,5 кв.м., г. Якутск, п. Жатай.

3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного строительства: под строительства зданий, сооружений; Административно-бытовой корпус, назначение нежилое здание, одноэтажное, площадь 166,3 кв.м.; Ремонтно-механические мастерские: нежилое здание, одноэтажное, площадь 268,7 кв.м.; Производственная база, стояночный бокс, одноэтажное, площадь 1110 кв.м.

4. Имущественные права по договору участия в долевом строительстве, заключенный в обеспечение обязательств по кредитному договору между сторонами, в отношении объекта недвижимости — двухкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Якутск.

5. Жилой дом, общая площадь 256,4 кв.м., земельный участок, общая площадь 1030 кв.м., г. Якутск, тер. ДСК «Труд», ш.Хатынг-Юряхское.

6. Квартира, общая площадь 71,7 кв.м., г. Якутск, ул.50 лет Советской Армии

7. Квартира, общая площадь 34.9 кв.м., г. Якутск.

8. Гараж с офисными помещениями на 2 этаже; гараж 1-этажный, общая площадь 176,7 кв.м.; теплый склад 1-этажный, общая площадь 258,2 кв.м.; теплый склад с офисными помещениями 2-этажный, общая площадь 1478,8 кв.м.; теплый склад 2-этажный, общая площадь 367,9 кв.м.; котельная 1-этажная, общая площадь 174,3 кв.м.; земельный участок из земель населенных пунктов с разрешенным использованием под производственную базу, общая площадь 15781 кв.м., адрес: г. Якутск, пер. Вилюйский.

9. 1-комнатная квартира, общая площадь 42,8 кв.м., г. Якутск.

Дата проведения торгов 22.10.2021 г. в 12:00 местного времени.

Дата окончания приема заявок 19.10.2021 г. 18:00 местного времени.

Торги арестованного имущества по лотам:

1. Легковые автомобили Хендэ Солярис 2018 г.в.

2. Транспортное средство HYUNDAI Creta 2018 г.в.

3. Транспортное средство Шкода Рапид, 2018 г.в.,

4. Гараж, бокс №1 ГСПК «Ремонтник», общая площадь 24,7 кв.м., земельный участок, общая площадь 25 кв.м.

5. Помещение, общая площадь 47,8 кв.м.

6. Квартира, площадь 34 кв.м. адрес: г. Нерюнрги.

7. Автогрейдер, модель ДЗ-98В, 2008 г.в.

8. Комбайн горнопроходческий 1 ГСПК-04 1.00.000 2013 г., комбайн с электроприводом хода в базовом исполнении, предназначен для проведения горизонтальных и наклонных выработок с углом наклона +/-12град.

9. Жилое помещение, общая площадь 42,8 кв.м., адрес: г. Ленск.

10. Транспортное средство Toyota Land Cruiser Prado, 1996 г.в.

Дата проведения торгов 08.11.2021 г. в 12:00 местного времени.

Дата окончания приема заявок 03.11.2021 г. 18:00 местного времени.

Подробная информация размещена на официальном сайте РФ torgi.gov.ru

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