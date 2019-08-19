Недовольный зарплатой якутянин «поговорил» с боссом

В дежурную часть ОМВД по Горному району поступило сообщение о конфликте в одном из частных домов с.Орто-Сурт.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был задержан 23-летний мужчина, работающий машинистом на одном из местных предприятий. Выяснилось, что вечером задержанный распивал спиртные напитки со своим коллегой. Во время застолья у них возникли вопросы по поводу начисления заработной платы – они решили их «разрешить», отправившись к своему бригадиру. В ходе визита к начальству деловой разговор не получился. Пьяный гость схватил жердь и нанес хозяину дома несколько ударов по руке. Позднее в медицинском учреждении был зафиксирован перелом руки.

Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.