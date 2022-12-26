Недолго музыка играла: погода в столице испортится

Белки на зиму в спячку не впадают, однако в сильные морозы активность зверьков снижена. В сильные морозы белка выходит в поисках опавших шишек и спрятанных запасов. Даже если снег глубокий, она чует, где лежат запасы. Сборами запасов белка занимается летом и осенью, прячет в лесную подстилку грибы, орехи и семена.

В большинстве районов погода без существенных осадков, небольшой снег на северо-западе, ночью на юго-востоке. Юго-западный ветер, порывы до 15-20 м/с местами в Анабарском и Булунском районах, метель. Температура воздуха ночью на севере, западе-35-40°, в Оймяконье -40-45°, в центре -30-35°, на юге -25-30°; днем температура в центре и на западе –27-32°, на севере, северо-востоке -32-37°, в Оймяконье -37-42°, на юге 18-23°.

В Якутске слабый снег, ветер западный 1-4 м/с. Температура ночью-32-34°, днем -30-32°.