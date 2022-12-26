26.12.2022
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Погода
Недолго музыка играла: погода в столице испортится
В большинстве районов погода без существенных осадков, небольшой снег на северо-западе, ночью на юго-востоке. Юго-западный ветер, порывы до 15-20 м/с местами в Анабарском и Булунском районах, метель. Температура воздуха ночью на севере, западе-35-40°, в Оймяконье -40-45°, в центре -30-35°, на юге -25-30°; днем температура в центре и на западе –27-32°, на севере, северо-востоке -32-37°, в Оймяконье -37-42°, на юге 18-23°.
В Якутске слабый снег, ветер западный 1-4 м/с. Температура ночью-32-34°, днем -30-32°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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