Недобросовестный арендатор

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина, занимающийся прокатом электроинструментов. Он сообщил, что один из арендаторов не вернул в срок шуруповерт и телефонные звонки игнорирует.

Полицейские установили 20-летнего жителя Верхневилюйского района.

Молодой человек пояснил полицейским, что в Якутск он приехал на время, а похищенное увез к себе домой в Верхневилюйск. Свою вину подозреваемый признал.

Проводится проверка.