Недетская шалость

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление о совершенном грабеже в отношении несовершеннолетней. Материальный ущерб составил около 7 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена причастность 16-летней ученицы одной из городских школ к совершению грабежа.

Установлено, что потерпевшая и подозреваемая вместе гуляли возле теплотрассы. В какой-то момент злоумышленница попросила свою знакомую одолжить сотовый телефон под предлогом «проверить социальные сети». Получив смартфон, девушка заставила потерпевшую снять новые кроссовки и отдать ей. Открыто похитив телефон и обувь, подозреваемая скрылась. Кроссовки она решила оставить себе, а смартфон сбыла за 500 рублей. Как пояснила несовершеннолетняя, вырученные деньги она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж», санкциями которой предусмотрено лишение свободы на срок до 4 лет.