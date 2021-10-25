Неделя вебинаров для малого и среднего бизнеса от АЭБ
Алмазэргиэнбанк приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на вебинары с 26 по 29 октября.
Во вторник, 26 октября, с 14:00 до 15:00 состоится вебинар на тему «Что такое кредитная история, как она влияет на кредитоспособность».
В среду, 27 октября, с 14:00 до 15:00 пройдет вебинар «Разъяснения по 115-ФЗ, как избежать блокировок».
В четверг, 28 октября, с 14:00 до 15:00 вебинар «Все о составлении Плана движения денежных средств».
В пятницу, 29 октября, с 14:00 до 15:00 вебинар «Как сделать продающий сайт для бизнеса бесплатно».
Вебинары от сотрудников республиканского банка пройдут на онлайн-платформе Zoom.
Постоянная ссылка на конференцию – https://zoom.us/j/4662427996, идентификатор конференции: 466 242 7996, а также в официальном аккаунте Банка в Instagram – @almazergienbank.
Контактное лицо: Ефимова Кристина Семеновна, моб.телефон 89142716200.
+7 (999) 174-67-82