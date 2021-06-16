Неделя приемов граждан по вопросам летнего отдыха
С 21 июня по 25 июня 2021 года Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и местные общественные приемные партии при участии депутатов, сенаторов Российской Федерации, а также представителей профильных ведомств проводят неделю приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.
Возможные формы проведения:
- личные встречи;
- приемы по Skype, Viber, WhatsApp;
- прямые эфиры в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, YouTube.
Примут участие:
- Ассоциация юристов России;
- Уполномоченный по правам ребенка РС (Я);
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- Министерство здравоохранения РС (Я);
- Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я);
- Министерство образования и науки РС (Я);
- Управление социального страхования;
- Окружная администрация города Якутска;
- Правозащитный центр «Единой России».
Запись на приём ведётся по телефонам: 89148239225, 8(4112)342884, 423927
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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