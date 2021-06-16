16.06.2021
17:40
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Общество

Неделя приемов граждан по вопросам летнего отдыха

С 21 июня по 25 июня 2021 года Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и местные общественные приемные партии при участии депутатов, сенаторов Российской Федерации, а также представителей профильных ведомств проводят неделю приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

Возможные формы проведения:

  • личные встречи;
  • приемы по Skype, Viber, WhatsApp;
  • прямые эфиры в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, YouTube.

Примут участие:

  • Ассоциация юристов России;
  • Уполномоченный по правам ребенка РС (Я);
  • Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
  • Министерство здравоохранения РС (Я);
  • Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я);
  • Министерство образования и науки РС (Я);
  • Управление социального страхования;
  • Окружная администрация города Якутска;
  • Правозащитный центр «Единой России».

Запись на приём ведётся по телефонам: 89148239225, 8(4112)342884, 423927

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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