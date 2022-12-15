Неделя популяризации укрепления здоровья на рабочих местах

Врачи РЦОЗМП рассказали о том, как «Мои Документы» МФЦ поддерживает здоровье сотрудников.

Минздрав РФ объявил с 12 по 16 декабря Неделю популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах и в связи с этим, врачи РЦОЗМП охотно поделились успешно внедрённым проектом в «Мои документы»:

«С 2019 года внедряется корпоративная программа в ГАУ «Мои Документы».

По программе защиты здоровья сотрудников регулярно проводится информирование сотрудников о необходимости соблюдения здорового образа жизни, о поддержании правил личной гигиены и активного образа жизни. Не секрет, что работа в офисе относится к малоподвижному образу жизни в данных условиях проведение мероприятий именно по пропаганде активного досуга и участие в оздоровительных мероприятиях очень важно. В учреждении функционирует спортивный клуб «Бегу с мфц», в рамках которого сотрудники участвуют в спортивных мероприятиях муниципального, регионального, федерального масштабов. Также участвуем в таких мероприятиях как сдача нормативов ГТО участие в акциях парк run и в других оздоровительных мероприятиях.

ГАУ «МФЦ РС(Я)» сообщает, что в целях укрепления здоровья сотрудников с 2021 года проводятся следующие мероприятия:

— постоянное распространение информационных материалов в виде инструкций, памяток, правил о защите здоровья в период распространения Covid-19, через корпоративную сеть и аккаунты МФЦ .

Рассылкой в мессенджере WhatsApp;



— организована вакцинация работников против новой коронавирусной инфекции, вакцинированы 96% работников (за исключением лиц, имеющий медицинский отвод);

— проведена вакцинация сотрудников МФЦ против гриппа;

— реализуется План мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции В ГАУ «МФЦ РС(Я)»;

— на постоянной основе проводится информирование сотрудников ГАУ «МФЦ РС(Я)» о необходимости ведения здорового образа жизни, соблюдение правил гигиены по внутренним каналам информации (inform, социальные сети);

— на регулярной основе размещаются видеоролики о необходимости ведения здорового образа жизни на экране TV, размещенного в офисе ГАУ «МФЦ РС(Я)»;

Пять сотрудников приняли участие в Якутском полумарафоне 2021 года, приняли участие в ГТО.

— проводятся диспансерное медицинское обследование

— проведены медицинское обследование 138 сотрудников в рамках программы «Здоровое сердце».