Неделя грудного вскармливания в ЯРКБ

Ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе ВОЗ во всем мире проходит неделя грудного вскармливания. Сегодня в Перинатальном центре ЯРКБ прошло мероприятие «ТРИ ГМ», который посвящен гражданскому менталитету, грудному молоку и Году Матери в Якутии.

Молодых мам поздравили с рождением детей и вручили памятные подарки. Как отметила заведующая центром грудного вскармливания Перинатального центра ЯРКБ Айталина Элляева, центр не ограничивается неделей и изо дня в день заботится о том, чтобы мамы могли кормить своих детей так, как это задумано природой.

«В нашем центре осуществляется приоритетное грудное вскармливание начиная с первых минут жизни малыша. Грудное вскармливание очень полезно для мамочек и малышей. Кормление грудью снижает риск развития рака яичников, рака молочной железы и рака матки. Оно также может защитить от хрупкости костей. А самое главное-это тесное эмоцианально-психологическая связь,- отметила она.

Отметим, что в Перинатальном центре с момента открытия работает центр грудного вскармливания. Каждую неделю на дневном стационаре и дородовом отделении проходят лекции для беременных женщин. На них врачи и консультанты центра подробно рассказывают о технике кормления и отвечают будущим мамам на самые частые вопросы: когда новорожденного впервые прикладывают к груди, сколько времени нужно малышу, чтобы наесться, надо ли брать молокоотсос в родильный дом? Молодые мамочки отметили, что грудное вскармливание это не только начало жизни, но и непередаваемые ощущения тесной связи с малышом.

Врачи отмечают, что дети, которые получают грудное молоко реже болеют в первый год жизни. При выписке из перинатального центра 98% детей находятся на полном грудном вскармливании.