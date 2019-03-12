Неделя добра: Алмазэргиэнбанк помог малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам

Алмазэргиэнбанк накануне Международного женского дня организовал традиционную Неделю добра «Благодарность матери». Сотрудники структурных подразделений АЭБ оказали помощь десяти малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам, проживающим в городе Якутске, поселке Кангалассы и селе Верхневилюйск.

Список нуждающихся Алмазэргиэнбанку предоставил социальный партнер – реабилитационный центр города Якутска.

Специалисты офиса трансформации оказали помощь Тахмине Видничук, которая одна воспитывает трех детей. Сотрудники департамента риск-менеджмента и департамента анализа и планирования помогли матери-одиночке Валентине Кривошапкиной, воспитывающей семерых детей. Сотрудники казначейства оказали помощь многодетной матери Ксении Эйхнер, воспитывающей пятерых детей, специалисты департамента розничного бизнеса и отдела по депозитарной деятельности – матери-одиночке Любови Семеновой. Бухгалтерия АЭБ помогла матери-одиночке Екатерине Менчагиной, воспитывающей двух детей, служба персонала – малообеспеченной семье Натальи Чикулаевой.

Сотрудники службы методологического обеспечения бизнеса, управления сопровождения корпоративного бизнеса и управления развития корпоративного бизнеса оказали помощь супругам Максимовых, окончившим детский дом и являющимся инвалидами третьей группы. Дочерняя компания «СЭЙБИЭМ» помогла малообеспеченной семье Сафьяновых из поселка Кангалассы с пятью детьми, управление пластиковых карт и отдел по работе с POS-терминалами АЭБ оказали помощь Шабалиным, являющимся выпускниками детского дома. Специалисты дополнительного офиса Алмазэргиэнбанка в Верхневилюйске собрали деньги для выпускницы детского дома Саргыланы Филипповой, которая вместе с сыном сейчас находится в больнице. Сотрудники службы по связям с общественностью помогли выпускнице детского дома Елене Квасовой, воспитывающей двух детей.

Одиноким мамам и нуждающимся семьям сотрудники банка передали деньги, продукты питания, игрушки, детскую мебель, средства первой необходимости.

«Для всех нас 8 марта – особенный праздник. В этот день мужчины поздравляют мам, жен, дочерей, родных и близких с наступлением весны, исполняют их желания, выказывая свою любовь и теплые чувства. Накануне Международного женского дня Алмазэргиэнбанк по традиции поздравил не только своих прекрасных сотрудниц, но и оказал помощь женщинам, которые в ней нуждаются, ведь корпоративная социальная ответственность – это одно из важнейших направлений нашей деятельности», — отметил заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов.