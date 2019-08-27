27.08.2019
12:28
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Происшествия

Нечестивый кавалер

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району Якутии с сообщением о краже обратилась жительница г. Мирный. Потерпевшая пояснила, что из ее квартиры похитили сотовый телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, им оказался 24-летний местный житель.

Установлено, что накануне подозреваемый познакомился с потерпевшей в одном из кафе города. После совместного распития алкогольных напитков, подозреваемый вызвался проводить девушку до дома. Находясь в квартире потерпевшей, мужчина заметил в дамской сумке телефон и решил его похитить. Злоумышленник незаметно взял чужой гаджет и покинул квартиру. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: Из открытых источников.
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району.
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