Небывалое полярное сияние в Якутии! Что его вызвало?

Северное сияние в Чокурдахе

Соцсети Якутии переполнились снимками чрезвычайно ярких северных сияний, которые наблюдают в эти дни жители арктической зоны Якутии. Даже глава Якутии поделился в своих аккаунтах фотографиями этих завораживающих явлений природы. Как стало ясно из сообщений ученых, причиной этого грандиозного космического фейерверка стала небывалая магнитная буря, разразившаяся в эти дни. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

«Земли достиг крупный солнечный выброс, то есть массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы Солнца мощным взрывом (вспышкой)», – говорится в сообщении Лаборатории. Для сравнения: за последние 4 года на Земле было зарегистрировано лишь четыре бури такого же уровня, более крупных за это время не происходило.

Сообщается, что около полуночи зона полярных сияний была почти над всем скандинавским полуостровом, затем вся территория Канады, вплоть до ее южных границ. Территории России зона сияний достигла в период 20:00 – 23:00 часов по московскому времени. Ученые предполагают, что в нашей стране эта зона будет располагаться в северных областях, выше 65 градусов северной широты – в том числе и Якутия, Магаданская область, Чукотка. Прогнозируется, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться еще не менее 2-3 суток.

Обычно врачи рекомендуют во время сильных магнитных бурь быть осторожным больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, да и здоровым надо учитывать особое состояние земной атмосферы в эти дни.

Напомним, что это первое из астрономических явлений, которые можно будет увидеть в ноябре на Дальнем Востоке — в ночь с 17 на 18 ноября яркий звездопад Леониды, а 19 ноября — теневое затмение Луны.



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