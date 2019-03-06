Небывалый успех якутского хоррора

В Ханты-Мансийске завершился 17-й международный фестиваль дебютов «Дух огня». По решению международного жюри главный приз кинофестиваля достался картине «Софии-Антиполис» французского режиссера Вирджила Вернье.

Главный приз российского конкурса «Цветы таежной надежды» получила картина «Проклятый хомус» («Күлүк хомус», также переводят как «Призрачный хомус») режиссера Петра Стручкова из Якутии.

Петру Стручкову 24 года. Он на протяжении 7 лет увлекался монтажом и работал оператором, так и родилась идея создать свой кинопродукт. Съемки проходили в его родном доме в якутской деревне.

«Почему этот жанр? Не то чтобы дешево в производстве, просто именно здесь можно развернуться, создав глубокий саспенс, который может продержать зрителя до финала. В последнее время, мне кажется, мало фильмов, которые могут удержать зрителя до конца. Цель была создать фильм, в котором напряжение не отпускает до конца», — рассказал он журналистам Югра-ТВ после вручения наград.

В якутских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть с 11 апреля.