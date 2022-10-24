Небо над Нюрбой заволокли странные облака

Вымеобразные облака (Mammatus clouds)

Эти фантастические облака, которые имеют весьма зловещий вид, встречаются в основном в тропиках и связаны с местными циклонами. Лучи солнца могут окрашивать их в золотистый или даже красный цвета, хотя сами по себе они голубовато-серые. Появление на небе Mammatus clouds, как и следовало бы ожидать, не сулит ничего хорошего, так как предвещает ураган или другую тропическую беду.