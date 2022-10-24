24.10.2022
23:33
271

Природа

Небо над Нюрбой заволокли странные облака

Вымеобразные облака (Mammatus clouds)

Эти фантастические облака, которые имеют весьма зловещий вид, встречаются в основном в тропиках и связаны с местными циклонами. Лучи солнца могут окрашивать их в золотистый или даже красный цвета, хотя сами по себе они голубовато-серые. Появление на небе Mammatus clouds, как и следовало бы ожидать, не сулит ничего хорошего, так как предвещает ураган или другую тропическую беду.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх