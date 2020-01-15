15.01.2020
14:15
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Происшествия

Небезопасный Якутск

За прошедшие сутки в г. Якутске две женщины попали под колеса автомобилей.

14 января около 9 часов утра 45-летний водитель «Тойоты Суксид» сбил на «зебре» перекрестка Дзержинского – Кальвица женщину-пешехода 1978 г.р. 

Прибывшая бригада скорой помощи, осмотрев пострадавшую, доставила в медучреждение, диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей грудной клетки, назначено амбулаторное лечение.

Наезд Дзерж-Кальвица-1 2-ой наезд
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Следующий наезд был выявлен в ходе медицинской сверки около трех часов дня, когда в дежурную часть Госавтоинспекции г.Якутска поступило сообщение из травматологического пункта о том, что гражданка 1979 г. р. обратилась с травмой, полученной в результате  наезда. 

Инспекторами ГИБДД установлено, что около 8 часов утра, водитель 1970 г.р., управляя «Тойотой Калдина» при въезде в жилую зону возле дома №138/5 по ул. Лермонтова, не предоставил преимущество,  совершив на нее наезд.

В настоящее время по обоим фактам ДТП проводится проверка.

Фото: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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