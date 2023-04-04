Небесная канцелярия еще не исчерпала свои запасы снега

Якутское УГМС: в Якутии выпадет еще много снега.

В ближайшее время над территорией республики будет проходить еще как минимум три циклона

Над Якутией в ближайшую неделю и даже более длительный период проходит активная циклоническая деятельность, говорит заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

— Погода будет очень нестабильная. Чуть ли не каждые сутки-двое выход циклона, снег, тыловой ветер, понижение температуры, потом следующий циклон, — отметила начальник гидрометцентра.

По словам Маршалик, снег сегодня в Якутск и заречье принес южный циклон, который дальше будет двигаться на северо-восток. По ходу его движения будет идти снег, местами сильный. А в тылу этого южного циклона будет расти давление и усиливаться ветер.

Через двое суток на западе республики выйдет еще один циклон. Под его влиянием окажутся все западные районы, затем центральные, затем циклон уйдет на север.

— По тому, что мы видим, будет проходит еще как минимум три циклона. И все со снегом: от умеренного до сильного местами, — добавила Татьяна Маршалик.

Якутян ждет пасмурная погода, не очень холодные ночи и несильный дневной прогрев. Температура будет минус 1-7 градусов. В тылу за циклонами будет прояснение и ночные температуры могут достигать нормы, которая составляет минус 22 градусов. В отдельные ночи температура будет ниже 20 градусов, а на западе и северо-западе — минус 25-30.



Феномен обильного снежного покрова в Якутске Татьяна Маршалик объясняет необычным мартом.

— Март был самым снежным весь период наблюдений на территории республики. К примеру, в Якутске выпало почти пять месячных норм осадков — при норме в 6 мм зафиксировано 28 мм. Такого обычно не бывает. В марте в Якутске 27 дней были пасмурные, хотя традиционно этот месяц ассоциируется с синим небом и ярким солнцем, — говорит начальник гидрометцентра.

А апрель, как отмечает Татьяна Маршалик, всегда отличается активной циклонической деятельностью и выпадением снега. Просто в этом году апрельский снег наложился на мартовские осадки, и поэтому вышел перебор.